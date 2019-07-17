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Elazığ'da baca yangını

3 saat önce

Elazığ'da bir lokantaya ait bacada meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

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Elazığ'da bir lokantaya ait bacada meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, İcadiye Mahallesi Sarı Saltık Sokak bulunan bir lokantaya ait bacada yangın meydana geldi. Dumanların yükseldiğini fark eden iş yeri çalışanları ile vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri baca içerisindeki yangını söndürdü. - ELAZIĞ
İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:36 Kaynak: İHA
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