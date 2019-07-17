Elazığ'da baca yangını
3 saat önce
Elazığ'da bir lokantaya ait bacada meydana gelen yangın paniğe neden oldu.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:36 Kaynak: İHA
'da bir lokantaya ait bacada meydana gelen yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, İcadiye Mahallesi Sarı Saltık Sokak bulunan bir lokantaya ait bacada yangın meydana geldi. Dumanların yükseldiğini fark eden iş yeri çalışanları ile vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri baca içerisindeki yangını söndürdü. - ELAZIĞ
Ankara'da dehşet anları! Baba, kucağında kızıyla alevlerin arasında kaldı Sultangazi'de yoldaki çatlaklardan çıkan duman paniğe neden oldu İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu Dolandırıcılar Facebook'u mesken tuttu! İş başına 8 bin TL istiyorlar