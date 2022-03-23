Elazığ'da baca yangını korkuttu - Son Dakika
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Elazığ'da baca yangını korkuttu

23.03.2022 16:40
Elazığ'da baca yangını korkuttu

Elazığ'da baca yangını korkuttuELAZIĞ Elazığ'da bir restorandın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Elazığ'da baca yangını korkuttu

ELAZIĞ Elazığ'da bir restorandın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, merkez İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak üzerinde bulunan restorantta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorandın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların çıktığını gören iş yeri çalışanları durumu, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Elazığ'da baca yangını korkuttu
Elazığ'da baca yangını korkuttu
Elazığ'da baca yangını korkuttu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da baca yangını korkuttu - Son Dakika


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