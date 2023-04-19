Elazığ'da 4 bacaklı civciv dünyaya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da 4 bacaklı civciv dünyaya geldi

19.04.2023 13:03

Elazığ'da 4 bacaklı civciv dünyaya geldi Elazığ'da bir köyde yumurtadan çıkan dört bacaklı civciv görenleri hayrete düşürdü.

Elazığ'da 4 bacaklı civciv dünyaya geldi

Elazığ'da bir köyde yumurtadan çıkan dört bacaklı civciv görenleri hayrete düşürdü.

Elazığ merkeze bağlı Ballıca köyünde yaşayan Burak Aydın, kümesine gittiğinde yumurtadan çıkan dört bacaklı civcivle karşılaştı. Civcivi gören Aydın ve vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getiren Aydın, "Daha önce böyle bir şey görmedim. İlk defa dört bacaklı civciv ile karşılaştık. Yaşayacak mı bilmiyoruz, inşallah yaşar. Duyanlar gelip bakıyor" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Aydın'da 200 litre sahte içki ele geçirildi Aydın'da 200 litre sahte içki ele geçirildi Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nden deprem bölgesine yardım Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nden deprem bölgesine yardım

Burak Aydın, Elazığ, Aydın, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da 4 bacaklı civciv dünyaya geldi - Son Dakika


Son Dakika
13:44 İngiltere'de kadın öğretmen, sınıfta kendini tatmin ederken video çekti
13:42 Aniden yola atlayan köpek faciaya neden oldu: 4 ölü, 4 yaralı
12:57 Yumurtadan çıkan 4 bacaklı civciv köylüleri şaşkına çevirdi
12:57 Üsküdar'daki kaçak kafeler yıkıldı! O anları paylaşan İmamoğlu'ndan bakanlığa gönderme var
12:51 İlkay Gündoğan, Barcelona iddialarını doğruladı: Görüşmeler oldu
12:48 Kadın sürücülerin yol verme kavgası! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler
12:47 İlkay Gündoğan, Avrupa futboluna damga vuran iddiayı doğruladı: Görüşmeler oldu
12:44 Aile dizisindeki eşcinsellik olay yarattı! Seyircileri ikiye böldü
12:40 Ceset diye geldiler, beze sarılı cansız manken çıktı
12:40 Otomobil direğe saplandı! Anne ile evladı hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2023 14:14:57. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da 4 bacaklı civciv dünyaya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement