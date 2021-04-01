Bağ evinde horoz dövüştüren 27 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir bağ evinde horoz dövüştüren 27 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Umutkaya köyündeki bir bağ evinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerinde çalışma başlattı.

Bağ evine operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüştürerek bahis oynayan 27 kişiyi gözaltına aldı.

Bağ evinde bulunan 5 horoz ve 2 tavuk, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılan sağlık kontrolünün ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.