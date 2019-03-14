Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Bağevinde Hırsızlık İddiası

Elazığ'da Bağevinde Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Elazığ'da, bir bağ evinden hırsızlık iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da Bağevinde Hırsızlık İddiası, System.String[]
Elazığ'da, bir bağ evinden hırsızlık iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovancılar ilçesine bağlı Taşçanak köyündeki bir bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.


Yapılan çalışmanın sonucunda hırsızlık olayını daha önce de işlediği bir suç nedeniyle denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılan C.D'nin (17) gerçekleştirdiği tespit edildi.


Gözaltına alınan C.D'nin çaldığı malzemeleri esrar karşılığında marangozluk yapan M.D'ye sattığını belirleyen ekipler, narkotik köpeği ile M.D'nin iş yerinde arama yaptı.


Aramada, bağevinden çalınan 2 matkap, cırcır anahtar takımı, 8 gram esrar, uyuşturucu düzeneği, uyuşturucu tartımında kullanıldığı değerlendirilen dijital tartı bulundu.


Gözaltına alınan M.D. ve C.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:55 Kaynak: AA

Jandarma, Elazığ, Güncel
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