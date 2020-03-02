Elazığ'da 'Bahar Kalkanı Harekatı' için Fetih Suresi okundu - Son Dakika

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Elazığ'da 'Bahar Kalkanı Harekatı' için Fetih Suresi okundu
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Elazığ'da camilerde Fetih Suresi okundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:35 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de başlattığı 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Elazığ'da camilerde Fetih Suresi okundu.
Tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında Fetih Suresi okunup dualar edildi.Kent merkezindeki İzzetpaşa Camii'ne de gelen vatandaşlar, sabah namazı öncesi, harekata katılan Mehmetçikler için Fetih Suresi okudu, dua edi. - ELAZIĞ
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