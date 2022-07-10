Elazığ'da bahçe çitini kıran kurbanlık koyunlar firar etti - Son Dakika
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Elazığ'da bahçe çitini kıran kurbanlık koyunlar firar etti

10.07.2022 13:32
Elazığ'da bahçe çitini kıran kurbanlık koyunlar firar etti

Elazığ'da bahçe çitini kıran üç kurbanlık koyun kaçtı.

Elazığ'da bahçe çitini kıran üç kurbanlık koyun kaçtı.

Olay, dün sabah Karakoçan ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kırkpınar Mahallesi'nde oturan Kenan Arun'a ait bahçede bulunan üç kurbanlık koyun çitleri kırarak kaçtı. Bahçeye giden Arun, koyunların olmadığını ve çitlerin kırıldığını fark etti. Bunun üzerine çevrede arama çalışması başlatan Arun, koyunlarını bulamadı.

Koyunlarının kesim sırasında kaçtığını ifade eden Kenan Arun, "Bayramın ilk günü sabah saatlerinde bahçemde bulunan üç kurbanlık koyunun kesimi yapılacaktı. Gidip koyunları almak isterken bahçede olmadıklarını fark ettik. Bahçe çitlerini kırmış ve kaçmışlar. Çevre mahallelerde aradık ama bulamadık. Birkaç tanıdık arayıp gördüklerini söylediler ama yine de bulamadık. İlgili yerlere durumu bildirdik. İnşallah bulunurlar" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Karakoçan, Elazığ, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bahçe çitini kıran kurbanlık koyunlar firar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da bahçe çitini kıran kurbanlık koyunlar firar etti - Son Dakika
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