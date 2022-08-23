Bahçe sularken karşılaştıkları ayıdan kaçan 2 kuzen yaralandı

Elazığ'da bahçe sulamaya giden 2 kuzen, karşılarına çıkan ayıdan kaçarken yaralandı.

Olay, Palu ilçesi Beyhan beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aydın K. ve Enes K. isimli 2 kuzen gece saatlerinde bahçeyi sulamak için yola çıktı. Bahçeyi suladıkları esnada karşılarına çıkan ayıyı fark eden kuzenler kaçmaya başladı. Uzun bir kovalamacanın ardından kuzenlerden Aydın K. yere düşerek ayağından yaralanırken, Enes K.'nin ise 2 parmağı kırıldı. Haber verilmesi üzerine ambulansla Palu Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kuzen, yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Her iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ