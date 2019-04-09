Elazığ'da Bahçe Teline Takılan Köpek Kurtarıldı
1 saat önce
ELAZIĞ'da bahçe teline takılan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.
ELAZIĞ'da bahçe teline takılan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı. Organize Sanayi Bölgesi
'nde bir fabrikanın bahçe teline takılı halde köpeği görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla telleri kesip, köpeği kurtardı. Yaralanmadığı belirtilen köpek, doğal yaşamına bırakıldı.
- Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:12 Kaynak: DHA
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