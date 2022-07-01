Elazığ'da bakımevinde hastaların birbirine şiddet uyguladığı iddiası - Son Dakika
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Elazığ'da bakımevinde hastaların birbirine şiddet uyguladığı iddiası

01.07.2022 15:44
Elazığ'da bakımevinde hastaların birbirine şiddet uyguladığı iddiası

Elazığ'da hizmet veren özel bir bakım merkezinde hastalardan birinin diğerini darp ettiği iddia edildi.

Elazığ'da hizmet veren özel bir bakım merkezinde hastalardan birinin diğerini darp ettiği iddia edildi. Darp edilen şahıs hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da özel bir bakım merkezinde hastalardan B.B., S.E'yi darp etti. Ağır yaralanan S.E. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, B.B. ise Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Bakım merkezi yetkilileri, hastaları valilik oluru ile aldıklarını B.B.'nin daha önce de birkaç defa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildiğini belirterek, "Yaralanan bir diğer hastamız S.E. ise şuan da hastanede tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili gerekli bildirimlerimizi gerçekleştirdik" dedi.

Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bakımevinde hastaların birbirine şiddet uyguladığı iddiası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da bakımevinde hastaların birbirine şiddet uyguladığı iddiası - Son Dakika
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