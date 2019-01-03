Elazığ'da Balık Bereketi, Hamsiden Bile Ucuz

Elazığ'da balık bereketi, hamsiden bile ucuz 3 tarafı suyla çevrili yarım ada görünümündeki Elazığ'da, gölde yakalanan çeşit çeşit balıklar 5 ile 20 TL arasında değişen fiyatla alıcı buluyor Deniz balıkları 10 TL ile 70 TL arasında satılırken, göl balıkları 5 ile 20 TL arasında alıcı...

Elazığ'da balık bereketi, hamsiden bile ucuz

3 tarafı suyla çevrili yarım ada görünümündeki Elazığ'da, gölde yakalanan çeşit çeşit balıklar 5 ile 20 TL arasında değişen fiyatla alıcı buluyor

Deniz balıkları 10 TL ile 70 TL arasında satılırken, göl balıkları 5 ile 20 TL arasında alıcı buluyor



ELAZIĞ - Türkiye'de balık üretiminde ilk sırada yer alan 3 tarafı sularla çevrili Elazığ'da, göl balıkları 5 ile 20 TL, deniz balıkları ise 10 ile 70 TL arasında satılıyor.

Türkiye'nin yarım adası konumundaki Elazığ'da, balık bereketliliği yaşanıyor. Kentte bulunan baraj göllerinde başta alabalık olmak üzere aynalı sazan, turna, şabut, levrek, kara, sarı sazan ve tatlı su kerevitleri balıkçıların yüzünü güldürüyor. Balıkçılar tarafından yakalanan tatlı su balıkları tezgahlarda 5 ile 20 lira arasında alıcı buluyor. Hamsinin 10 ile 15 lira arasında satıldığı Elazığ'da, göl balıklarının fiyatlarının daha uygun olması nedeniyle talep yoğunluğu da yaşanıyor. Kentte deniz balıkları 10 lirada başlıyor, 70 liraya kadar satılıyor. Elazığ'da tutulan balıkların komşu şehirler Malatya, Tuncel, Bingöl ve Diyarbakır'ada gönderiliyor. Elazığ balıklarının deniz balıkları ile yarıştığını belirten balıkçı esnafı, şehrin üç tarafının sularla çevrili olmasından dolayı bol çeşit balık çıktığını ifade etti.

Yerli balığın deniz balığı ile yarıştığını belirten Balıkçı Celal Balıbey, "Tezgahımızda sattığımız 20 çeşit deniz balığı varsa, tatlı suda yaşayan yaklaşık 12 çeşit balık var. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden bizim buranın yerli balıklarına müthiş bir rağbet var. Günlük 10 tonun üzerinde ihracat yapılıyor. Alabalık başta olmak üzere bir çok balık çeşidi Batman, Bingöl ve Diyarbakır'da tezgahlarda yerlerini alıyor. Elazığ'da 10'dan fazla balık çeşidi var. Aynalı sazan, turna balığı, şabut balığı, levrek balığı, kara balık, sarı sazan ve tatlı su kerevitleri gibi bir çok balık çeşidi bulunmaktadır. Kerevit ise ege bölgesindeki restoranların gözdesi halinde. Orada pişirilip, servis ediliyor. Kerevit dediğimiz kabuklu su ürünleri de ıstakozun bir değişik çeşidi. Onlar da ayrıca rağbet görüyor" dedi.



"Fiyatlar 5 TL'den başlıyor"

Balık çeşitlerin çok, fiyatların da uygun olduğunu ifade eden Balıkçı Ramazan Erdoğan ise, "Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan balıklar, deniz balıkları ile yarışır vaziyette. Aynalı sazan, turna, şabut, göl balığı, doğal alabalık, alabalık gibi bir çok balık çeşitleri var. Yerli balıkların fiyatlarının oldukça uygundur. Fiyatlar, 5 TL'den başlıyor, en pahalısı 15-20 TL'den satılıyor. Balık çeşidimiz bol. Çok talep var. Tezgahlarda canlı ve taze satıyoruz. Elazığ'ımızın en güzel balığı, şabut balığıdır. Aynı şekilde turna balığı var. Kızartma için sazan ve göl balığı var. Bunu belki Elazığ halkı da bilmez ama Elazığ'da balık çeşitleri bol. Ancak şuan da bir denizde çıkan balık çeşitleri kadar Elazığ sularında da bir o kadar balık çeşidi var. fiyatlar uygun, talep de var ve satılıyor. Kerevit var, karides ile yarışır durumda" şeklinde konuştu.

Müşterilerden İbrahim Çetiner ise, "Bu mevsim balık mevsimi olduğu için genellikle yerli balıkları tavsiye ediyoruz. Yerli balıklar alıyoruz. Aynalı sazan hem lezzetli hem de fiyatı uygun. Fiyatlar da iyi, memnunuz. Hamsi de iyi ama aynalı sazanı tercih ediyorum" diye konuştu.

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