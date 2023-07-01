Elazığ'da balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'da balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Elazığ'da balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

01.07.2023 16:36

Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde bulunan üç katlı apartmanın 2. katında bulunan Neslihan Köse (19), balkona çıktığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Köse, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da sofra bezi silkelerken dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düşen 19 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2. KATTAN BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi'nde üç katlı apartmanın 2. katında balkona çıkan Neslihan Köse (19), sofra bezi silkelemek istedi. Bu esnada dengesini kaybeden Köse, balkondan beton zemine düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Köse, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Aksaray, Elazığ, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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