Elazığ'da balkondan düşen genç kız hayatını kaybetti

Elazığ'da sofra bezi silkelerken dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düşen 19 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2. KATTAN BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi'nde üç katlı apartmanın 2. katında balkona çıkan Neslihan Köse (19), sofra bezi silkelemek istedi. Bu esnada dengesini kaybeden Köse, balkondan beton zemine düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Köse, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.