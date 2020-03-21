Elazığ'da banklar söküldü - Son Dakika

Elazığ'da banklar söküldü
6 saat önce
ELAZIĞ Belediyesi'nce koronavirüs önlemleri kapsamında kentteki banklar söküldü.
ELAZIĞ Belediyesi'nce koronavirüs önlemleri kapsamında kentteki banklar söküldü.
Elazığ Belediyesi, uyarılara rağmen yaşlıların, oturmaya devam ettiği bankları kaldırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Öğretmenevi önü ve Ahmet Aytar Meydanı'ndaki bankları sökerek, kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:09 Kaynak: DHA
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