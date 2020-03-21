Elazığ'da banklar söküldü - Son Dakika

Elazığ'da banklar söküldü
27 dakika önce
Elazığ'da banklar söküldüELAZIĞ Belediyesi'nce koronavirüs önlemleri kapsamında kentteki banklar söküldü.
Elazığ'da banklar söküldü
ELAZIĞ Belediyesi'nce koronavirüs önlemleri kapsamında kentteki banklar söküldü.
Elazığ Belediyesi, uyarılara rağmen yaşlıların, oturmaya devam ettiği bankları kaldırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Öğretmenevi önü ve Ahmet Aytar Meydanı'ndaki bankları sökerek, kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:19 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın