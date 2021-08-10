Son dakika haberleri: Baraj gölüne düşen köpeği kurtarmak isteyen bir kişi boğulma tehlikesi atlattı - Son Dakika

Elazığ'da baraj gölüne düşen köpeği kurtarmak isteyen bir kişinin boğulma tehlikesi atlatması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karakaya Baraj Gölü'nde Baskil ilçesi ile Malatya'nın Battalgazi ilçesi arasında ulaşımı sağlayan Şehit Fethi Sekin Feribot İskelesi'nde bir köpek suya düşerek gölün ortasına doğru sürüklendi.

Akıntı nedeniyle kıyıya çıkamayan köpeği gören Murat Sekendiz, yanına aldığı can simidiyle feribottan göle atlayarak köpeği kurtarmak istedi.

Yüzerek köpeğe ulaşan Sekindez hayvanı kıyıya çekmek için çabalarken bir süre sonra yorgun düşerek gölün ortasında mahsur kaldı.

Bu arada köpek kendi çabasıyla kıyıya çıkmayı başarırken, gölde mahsur kalan Sekindez'e yardım etmek için çevredekiler harekete geçti.

Battalgazi iskelesi tarafından gelen diğer feribotun yanına yaklaşması ve yolcuların yardımıyla araç giriş kapağı açılan feribota çıkarıldı.

Sekindez'in köpeği kurtarmak isterken gölde mahsur kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.