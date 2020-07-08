Elazığ'da baraja düşen şahıs, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Elazığ'da baraja düşen şahıs, yaşamını yitirdi

Elazığ'da kayısı topladığı brandaları baraj gölünde yıkamak isterken düşen şahıs yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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