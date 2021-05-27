Elazığ'da baraka yandı, iki binaya sıçraması ekiplerin müdahalesiyle engellendi - Son Dakika

Elazığ'da iki bina arasındaki lastik ve tüp bulunan barakada yangın çıktı, ekiplerin zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Yeni Mahalle İbrahim Paşa sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki bina arasında bulunan barakada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri yangını Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipler, içerisinde lastik ve tüp bulunan barakayı kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Ekiplerin zamanında müdahalesi ile binalara sıçraması engellenen yangında facianın eşiğinden dönüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ