Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili propaganda yapan 3 şüpheli tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili propaganda yapan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili propaganda yapan 3 şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Elazığ'da "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı belirlenip yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da

Elazığ'da "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı belirlenip yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili terör örgütü PYD/ YPG'nin talimat ve amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden propaganda yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin gerçekleştirdiği çalışmada belirlenen şüphelilerin adreslere eş zamanları operasyon yapıldı. Operasyonda Elazığ ile Kovancılar ilçesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Barış Pınarı Harekatı, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:29 Kaynak: İHA
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