Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Fetih süresi okundu
Son Dakika Genel Elazığ'da 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Fetih süresi okundu

Elazığ'da 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Fetih süresi okundu

1 saat önce

Elazığ'da 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Fetih süresi okunduELAZIĞ - Elazığ'da 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması içim tüm camilerde sabah namazı sonrasında Fetih süresi okundu.

Elazığ'da 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Fetih süresi okundu

ELAZIĞ - Elazığ'da 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması içim tüm camilerde sabah namazı sonrasında Fetih süresi okundu.

TSK'nın Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde PKK, YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlandırılması için Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da ki bütün camilerde de sabah namazı sonrasında Fetih süresi okunarak dua edildi.

Şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar dileyen İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, 'Barış Pınarı Harekatı' boyunca vatandaşlardan Fetih Süresini okumalarını istedi.

İzzetpaşa Camiinde sabah namazına Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbettin Demirdağ, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Elazığ'da 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Fetih süresi okundu

Barış Pınarı Harekatı, Elazığ, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve vermeyen ülkeler
"Düğüne gidiyoruz" diyen Mehmetçiğin videosu paylaşım rekoru kırıyor Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 2 köy ele geçirildi Şivan Perwer Barış Pınarı Harekatı'na ağlayarak tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 10:32:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Fetih süresi okundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]