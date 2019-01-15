Elazığ'da Bariyerlere Çarpan Otomobil Tarlaya Uçtu: 4 Yaralı

Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da yoldan çıkıp tarlaya uçan hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı



ELAZIĞ - Elazığ'da yoldan çıkıp tarlaya uçan hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Bingöl karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan C.S. idaresindeki 06 Y 8847 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç bariyerlere çarparak tarlaya uçup devrildi.

Kazada, araçta bulunan 5 kişiden 4'ü yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.Yarılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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