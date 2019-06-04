Elazığ'da bayram namazında camiler doldu
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Elazığ'da bayram namazında camiler dolduELAZIĞ - Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:34 Kaynak: İHA
'da bayram namazında camiler doldu
ELAZIĞ - Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın etti.
Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde İzzetpaşa Cami başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya
'nın vaazının ardından saf tutan vatandaşlar bayram namazı kıldı. Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi.
Daha sonra İzzetpaşa Cami'de Vali Çetin Oktay Kaldırım
, AK Parti
Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar
, Zülfü Demirbağ
, Metin Bulut
, Belediye Başkanı Şahin
Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze vatandaşlarla bayramlaştı.
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