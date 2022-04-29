ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ

29.04.2022 20:21

ELAZIĞ'da, jandarma ve polis ekiplerince koordineli olarak Ramazan Bayramı öncesi helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

ELAZIĞ'da, jandarma ve polis ekiplerince koordineli olarak Ramazan Bayramı öncesi helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde bayram öncesinde trafik denetimlerini hem karadan hem de havadan sürdürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan denetimler, helikopter desteği ile havadan da gerçekleşti. Elazığ'a bağlantısı bulunan Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli karayolları ve ilçelerde havadan tespit edilen ihlaller, uygulama noktalarına bildirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerinin tespit edilmesi amacıyla helikopter destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetime, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş de katıldı. (DHA)

ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ
ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ
ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ
ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ
ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ
ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ
ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ
ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ
ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ
ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ
ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ
ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ
ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ
ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika
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