ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ

ELAZIĞ'da, jandarma ve polis ekiplerince koordineli olarak Kurban Bayramı öncesi helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde bayram öncesinde trafik denetimlerini hem karadan hem de havadan sürdürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan denetimler, helikopter desteği ile havadan da gerçekleşti. Elazığ'a bağlantısı bulunan Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli karayolları ve ilçelerde havadan tespit edilen ihlaller, uygulama noktalarına bildirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerinin tespit edilmesi amacıyla helikopter destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetime Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural da katıldı.