ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika
Üye Girişi

ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ

08.07.2022 11:28

ELAZIĞ'da, jandarma ve polis ekiplerince koordineli olarak Kurban Bayramı öncesi helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

ELAZIĞ'da, jandarma ve polis ekiplerince koordineli olarak Kurban Bayramı öncesi helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde bayram öncesinde trafik denetimlerini hem karadan hem de havadan sürdürüyor. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan denetimler, helikopter desteği ile havadan da gerçekleşti. Elazığ'a bağlantısı bulunan Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli karayolları ve ilçelerde havadan tespit edilen ihlaller, uygulama noktalarına bildirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerinin tespit edilmesi amacıyla helikopter destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetime Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural da katıldı.

YORUMLAR
500
Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı Elazığ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı Elazığ'da bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi Elazığ'da bayram öncesi helikopter destekli trafik denetimi
Kaynak: DHA

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Trafoya yılan girdi, yetkililer gördükleri manzara karşısında ne yapacağını bilemedi
00:30 Akaryakıtta indirim! Motorine 2 lira 8 kuruş indirim geldi
00:28 Fenerbahçe, Tiago Çukur'un transferi için Watford ile anlaşma sağladı
00:17 Bir tıbbi sekreter, 3 tane çarşaflı kadını izinsiz şekilde kayıt altına aldı: Sizden hiçbir şeyden etmediğim kadar nefret ediyorum
00:11 Galatasaray, son gol kralı Umut Bozok için harekete geçti
23:54 Sedat Peker'in iddiaları sonrası Buket Aydın'dan Bodrum paylaşımı
23:36 Rennes, Kim Min-Jae'yi takımında görmek istiyor: Tam aradığımız oyuncu
23:30 İYİ Partili Başkan Yardımcısı Koray Aydın: Cumhurbaşkanı adayını ne erken ne de geç açıklayacağız
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 11:38:11. #1.12#
SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA BAYRAM ÖNCESİ HELİKOPTERLE TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement