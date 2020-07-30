Elazığ'da bayram öncesi sıkı trafik denetimi - Son Dakika

ELAZIĞ'da, kent genelinde Kurban Bayramı öncesi, Emniyet Müdürü Celal Sel'in katılımıyla trafik denetimi yapıldı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde bayram öncesi denetimlerini artırdı. Şehir içi ve şehirlerarası karayollarında yapılan uygulamalarda vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldı. Sürücülere bilgilendirici broşür dağıtılırken çocuklara ise üzerinde trafik kurallarının yazılı olduğu çikolata hediye edildi.Denetime katılan İl Emniyet Müdürü Celal Sel, sürücülere trafik kurallarına uymaları için çağrıda bunularak, şunları söyledi: "Bizler de Elazığ Emniyet teşkilatı olarak vatandaşlarımızın güvenli bir yolculuk yapmaları ve hedeflerine rahatça ulaşmaları için trafik tedbirlerimizle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, emniyet kemerini takarak hayata bağlanmalarını istiyoruz. Biz bayram süresince 24 saat yollardayız. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları için yoldayız. İnşallah bayramı huzurlu bir şekilde, kazasız bir şekilde geçiririz" dedi.