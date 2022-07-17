Elazığ'da bayram tatili dönüşü helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Elazığ'da bayram tatili dönüşü helikopter destekli trafik denetimi

17.07.2022 18:27
Elazığ'da bayram tatili dönüşü helikopter destekli trafik denetimi

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde Kurban Bayramı tatili sonrası dönüş yollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçeleri de dahil olmak üzere bayram tatili sonrası dönüşlerde karayollarında trafik kazalarını en aza indirmek için trafik denetimlerini hem karadan hem de havadan sürdürüyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan denetimler, helikopter desteği ile havadan da gerçekleşti. Elazığ'a bağlantısı bulunan Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli karayolları ve ilçelerde havadan tespit edilen ihlaller uygulama noktalarına bildirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerinin tespit edilmesi amacıyla helikopter destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. - ELAZIĞ

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Jandarma, helikopter destekli trafik denetimi yaptı Jandarma, helikopter destekli trafik denetimi yaptı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bayram tatili dönüşü helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da bayram tatili dönüşü helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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