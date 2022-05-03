Elazığ'da bayramın ilk gününde asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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Elazığ'da bayramın ilk gününde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

03.05.2022 00:58
Elazığ'da bayramın ilk gününde asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bayramın ilk gününde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bayramın ilk gününde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğü başta olmak Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri ve trafik ekiplerinin katılımı ile geniş asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Başta şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi olmak üzere birçok yerde kontrol noktaları kuruldu. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı. Uygulamalarda aranan şüpheliler yakalanırken, evrakları eksik olan sürücülere de işlem yapıldı. - ELAZIĞ

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bayramın ilk gününde asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika


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