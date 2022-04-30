Elazığ'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi - Son Dakika
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Elazığ'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi

30.04.2022 13:39
Elazığ'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi

Elazığ Valisi Ömer Toraman 'Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman 'Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Vali Toraman emniyet kemerinin önemine dikkat çekerken, emniyet güçleri de sürücülere ve yolculara bilgilendirici broşürler verdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Ramazan Bayramı öncesi İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı çerçevesinde uygulama gerçekleştirildi. Elazığ- Diyarbakır karayolundaki uygulamaya Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız katıldı. Vali Toraman, sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak emniyet kemerinin önemine değindi. Aynı zaman kurulan yaşam tünellerinde sürücü ve yolculara hazırlanan sinevizyon izletildi ve bilgilendirici broşürler verildi.

Bayramlarda ülke genelinde trafikte bir artış gözlemlendiğini belirten Vali Ömer Toraman, "Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ülke genelinde bayram trafiğine dönük ilave tedbirler alıyoruz. Bu bayram öncesinde de gerek emniyet birimlerimiz gerek jandarma birimlerimiz planlarını ve görevlendirmelerini yaptı. Bütün imkanlarıyla şuanda sahadalar. Bu denetimlerde, kontrollerde hem sürücülere hem de yolculara trafik güvenliği konusunda, güvenli seyahat konusunda bilgilendirmeler yapıyorlar. Malumunuz İçişleri Bakanlığımız Türkiye'de her yıl kazalardaki ölüm ve yaralanma oranlarını düşürmek için bir gayret gösteriyor. Bir önceki yılın istatistiklerinin bir sonraki yıldan daha düşük olması için gayret gösteriyoruz, bu çerçevede İçişleri Bakanlığınca pek çok kampanya yürütüldü. Bu bayramda da "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile bir kampanya yürütüyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Elazığ'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Elazığ'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Elazığ'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Elazığ'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Elazığ'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi
Elazığ'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi

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Vezirköprü'de polis ve jandarmadan bayram öncesi ortak trafik denetimi Vezirköprü'de polis ve jandarmadan bayram öncesi ortak trafik denetimi ADIYAMAN'DA 'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ ADIYAMAN'DA 'BAYRAMINIZ KEMERLİ OLSUN' DENETİMİ

Togo Cumhuriyeti, Ramazan Bayramı, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi - Son Dakika
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