Elazığ'da Baz İstasyonu Yandı
1 saat önce
Elazığ'da bir baz istasyonunda yangın çıktı.
Elazığ'da bir baz istasyonunda yangın çıktı.
Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Teknokent yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, baz istasyonunun yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangın tüpüyle alevleri söndürdü.
Yangının söndürülmesinin ardından yapılan ilk inceleme olayın kısa devreden kaynaklandığı belirlendi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:38 Kaynak: İHA
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