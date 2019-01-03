Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Baz İstasyonu Yandı

Elazığ'da Baz İstasyonu Yandı

1 saat önce

Elazığ'da bir baz istasyonunda yangın çıktı.

Elazığ'da Baz İstasyonu Yandı, System.String[]
Elazığ'da bir baz istasyonunda yangın çıktı.

Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Teknokent yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, baz istasyonunun yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangın tüpüyle alevleri söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan ilk inceleme olayın kısa devreden kaynaklandığı belirlendi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:38 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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