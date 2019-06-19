Elazığ'da bazı alanlar riskli ilan edildi
1 saat önce
Elazığ'ın Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki bazı alanlar riskli ilan edildi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:20 Kaynak: AA
'ın Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki bazı alanlar riskli ilan edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı
kararına göre, Elazığ'ın Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar riskli ilan edilirken söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'inci maddesi gereğince verildi.
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