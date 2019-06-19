Son Dakika Haberleri: Elazığ'da bazı alanlar riskli ilan edildi
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Elazığ'da bazı alanlar riskli ilan edildi

1 saat önce

Elazığ'ın Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki bazı alanlar riskli ilan edildi.

Elazığ'da bazı alanlar riskli ilan edildi, System.String[]
Elazığ'ın Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki bazı alanlar riskli ilan edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Elazığ'ın Maden İlçesi Camiikebir Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar riskli ilan edilirken söz konusu karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'inci maddesi gereğince verildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Maden, Elazığ, Güncel
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