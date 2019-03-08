Elazığ'da Bekçiler Görevde
2 saat önce
ELAZIĞ'da 111 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı.
ELAZIĞ'da 111 çarşı ve mahalle bekçisi göreve başladı. Göreve başlayan bekçilere, ilk görev gününde polisler eşlik etti.
İl Emniyet Müdürlüğü
bünyesinde 40 günlük eğitimini tamamlayan 111 çarşı ve mahalle bekçisi dün gece göreve başladı. Karakollarda toplanan bekçiler, amirlerinden aldıkları emir sonrası toplu halde sorumluluk bölgelerine dağılarak düdük sesleri eşliğinde denetimlerine başladı. Suçları önlemek adına göreve başlayan bekçiler, sorumlu oldukları cadde ve sokaklarda bulunan işyerleri, evleri ve araçları kontrol ediyor. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında ev ya da iş yeri sahibine bilgilendirmelerde bulunan bekçiler, uygulama sırasında şüpheli gördükleri kişilerin kimlik bilgilerini kontrolü ediyor. Bekçilerin ilk görev gecesine polis memurları da eşlik etti.
FOTOĞARAFLI - Elazığ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:12 Kaynak: DHA
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemini Canlı Yayında Açıkladı
FOX TV'ye Çıkan Binali Yıldırım'a Ekrem İmamoğlu Sorusu
Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu
Çalışan Anneye Devletten 9 Bin 385 Lira