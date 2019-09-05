Elazığ'da, bekçilerle birlikte suç oranı düştü

Elazığ'da, bekçilerin göreve başladığı 6 aylık süreçte suç oranının azaldığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca il genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde mahalle ve çarşılarda 1 Mart'an itibaren görevlendirilen bekçilerin hizmete başladıkları 6 aylık süreçteki suç oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldığı belirtildi.

Suça ve suçlulara karşı asayiş olaylarının yoğun olduğu mahallelerde görevlendirilerek emniyet birimleriyle koordineli çalışan bekçilerin, mala ve kişilere karşı işlenen suçlarla mücadeleye büyük katkı sağladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bekçilerin, gece yaya devriye görevi icra etmeleri vatandaşlarımızın güvenlik algısını olumlu yönde etkilemiş, görev yaptıkları bölgelerde esnaf ve mahalle sakinleri ile kurdukları iletişim önleyici polislik hizmetlerinde fayda göstermiştir. Bu kapsamda, bekçilerimizin göreve başladıkları 6 aylık bir önceki yıl ile yapılan kıyaslamasında kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 4,1, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 17,8 oranında azalma olduğu istatistiklerle anlaşılmıştır."