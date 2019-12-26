Elazığ'da belediye personeline EBYS eğitimi - Son Dakika

Elazığ Belediyesi personeline yönelik e-Belediye Bilgi Sistemi uygulaması ile ilgili Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) eğitimi verildi.



İçişleri Bakanlığı Bilgi işlem Daire Başkanlığı tarafından yazılımı yapılan e-Belediye Bilgi Sistemi uygulaması ile ilgili Elazığ Belediyesi tarafından birim müdürlerine ve personele yönelik kurum içi EBYS semineri verildi. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen seminerde, İçişleri Bakanlığından Uzman Celal Kaya ve Uzman Mehmet Selen Soylu tarafından belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda, tüm iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmelerini, yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulmasını sağlayan "e-Belediye Bilgi Sistem Projesi"ne dair kapsamlı bilgilendirme yapıldı.



Belediye hizmetlerinin etkin ve hızlı yürütülmesine olanak sağlayan sistem kapsamında kuruma zaman ve mali anlamda önemli ölçüde tasarruf, vatandaşa ise hizmet noktasında kolaylık sağlayacağı belirtildi. Yazılımı ve uygulama desteği İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere ücretsiz olarak sağlanan sistem sayesinde ülke genelinde yılda 3 milyar TL tasarruf hedeflendiği aktarıldı.



Öteyandan İş gücü, kaynak ve zaman tasarrufu sağlayan sistemle aynı zamanda uygulamada birlik, bilgi ve veri güvenliği de sağlanmış olacağı kaydedildi. - ELAZIĞ