Elazığ'da belediye ve adliye binasında Kovit-19 aşı standı kuruldu - Son Dakika

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında aşılama oranının yükseltilmesi için belediye ve adliye binasında aşı standı kurdu.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, yaptığı açıklamada, omicron varyantının Elazığ'da görülmesinden sonra vakalarda artışın meydana geldiğini söyledi.

Bu kapsamda iki yıldır başlatılan aşı seferberliğine hız katmak için çalışma yaptıklarını aktaran Polat, aşı yönünden güçlü olunduğunu ve vatandaşlara ulaşma konusunda mücadele verdiklerini aktardı.

İş yoğunluğunun olduğu kurumlara stant kurmaya başladıklarını kaydeden Polat, "Halkımızın işleri gereği yoğun olarak kullandıkları Elazığ Belediyesi ve Adliye Sarayı binalarının girişlerine aşı stantları kurduk. Burada mesai saatleri içerisinde aşı kapsamında bulunan vatandaşlarımıza ve kurum çalışanlarına randevusuz aşı yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Elazığ'da 200 farklı noktada aşı yapıldığını bildiren Polat, herkesi aşı olmaya davet etti.