Elazığ'da benekli semender izleme çalışması yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'da benekli semender izleme çalışması yapıldı

30.04.2022 18:42
Elazığ'da benekli semender izleme çalışması yapıldı

Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve Anadolu benekli semenderi olarak bilinen Türk semenderinin Elazığ'da izleme çalışması gerçekleştirildi.

Nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve Anadolu benekli semenderi olarak bilinen Türk semenderinin Elazığ'da izleme çalışması gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" neticesinde izlemeye değer türler ile ilgili çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmasında koruma altında olan Türk semenderinin yaşadıkları alanlar tespit edilerek izlemesi gerçekleştirildi. Çalışmalarda yakalanan semenderler, tekrar doğal ortamlarına bırakıldı.

(Erkan Bay/İHA)

Elazığ'da benekli semender izleme çalışması yapıldı
Elazığ'da benekli semender izleme çalışması yapıldı
Elazığ'da benekli semender izleme çalışması yapıldı
Elazığ'da benekli semender izleme çalışması yapıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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