Elazığ'da berberler, çarşılar ve pazarlar önlemlerle açıldı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle birlikte berberler, Kapalıçarşı, buğday pazarı ve kuyumcular yeniden hizmet vermeye başladı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Elazığ'da daha önce kapatılan 92 yılık Kapalıçarşı, berberler, buğday pazarı ve kuyumcular, bugün kapılarını açtı. 45 gün önce kapatılan Kapalıçarşı'da esnaf, ürünlerini tezgahlarına yerleştirirken, vatandaşlar da alışverişlerini yapmaya başladı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinde yeniden hizmete açılan işletmelerde tedbirler de sıkı bir şekilde uygulanıyor.

Kapalıçarşı esnafından Nevzat Kızılelma, çarşıda sıkı önlemler aldıklarını ifade ederek, "Esnafımız hijyene çok önem veriyor. Vatandaşlarımız Kapalıçarşımızı rahatlıkla ziyaret edebilirler" dedi.

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