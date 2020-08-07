Elazığ'da beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çatalçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. T. idaresindeki 63 K 4548 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi. Sürücü araçta sıkışırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ