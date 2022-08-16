ELAZIĞ'DA TIR İLE BETON MİKSERİ ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA TIR İLE BETON MİKSERİ ÇARPIŞTI 2 YARALI

16.08.2022 19:11

ELAZIĞ'da beton mikseri ile TIR'ın çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

ELAZIĞ'da beton mikseri ile TIR'ın çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Elazığ- Baskil kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Güngör yönetimindeki 06 FY 2887 plakalı beton mikseri ile Süleyman Akdeniz yönetimindeki 33 DDD 03 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle beton mikseri yan yattı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA TIR İLE BETON MİKSERİ ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA TIR İLE BETON MİKSERİ ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika
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