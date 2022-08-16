Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

16.08.2022 20:54
Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

H.G. idaresindeki 06 FY 2887 plakalı beton mikseri, Baskil yolu 7. kilometresinde S.A. yönetimindeki 33 DDD 03 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle beton mikseri yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, kentteki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da beton mikseriyle tırın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı - Son Dakika
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