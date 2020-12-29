Elazığ'da beton pompa tırı otomobile çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da, beton pompa tırının otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cebrail Sağlam idaresindeki 33 AGE 478 plakalı beton pompa tırı, Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağında Mehmet Çoban yönetimindeki 06 AN 9160 plakalı otomobile çarptı.
Savrulan beton pompa tırı orta refüjdeki trafik yön tabelasının bulunduğu direğe çarparak devirdi. Otomobil ise yol kenarında park halindeki başka bir tıra yandan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Mahmut Fidan ile Sebiha Çoban yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazada yaralanan Fidan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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