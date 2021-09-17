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Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü - Son Dakika

Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü

17.09.2021 07:03

12 yıl önce çıktığı dünya turunda 5 gün önce Elazığ'da bıçaklanan Japon turist Shogan Kameda, şarkıcı Bülent Serttaş tarafından kaldığı evde ziyaret edildi. Serttaş, 45 yaşındaki Kameda'ya Japonca "Geçmiş Olsun Kardeşim" yazılı çiçek takdim ederek Elazığlılar adına özürlerini iletti. Nottaki yazının yanlış yazıldığının fark edildiği anda ise kahkaha tufanı koptu.

Japonya'dan 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Kameda'nın Muş'tan sonraki durağı Elazığ oldu. Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, 11 Eylül'de D.B. tarafından bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kameda, ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kameda, bacağının tedavi edilmesinin ardından taburcu oldu. Şüpheli D.B. ise tutuklandı.

Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret! Özür notundaki hatası herkesi güldürdü

BÜLENT SERTTAŞ DA OLAYI DUYAR DUYMAZ GELDİ

Kameda ile 3 yıl önce tanışan Elazığlı Kamuran Aşar ise Kameda'ya sahip çıkıp, taburcu olmasının ardından evinde ailesiyle birlikte ağırlıyor. Olayı duyan Elazığlı sanatçı Bülent Serttaş ise İstanbul'dan gelerek, Yazıkonak beldesinde kaldığı evde Kameda'yı ziyaret etti. Kameda'ya Japonca "Geçmiş Olsun Kardeşim" yazılı çiçek takdim eden Serttaş, yaşanan olayla ilgili, Türkiye ve Elazığ adına Kameda'dan özür ediledi.

Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret! Özür notundaki hatası herkesi güldürdü

ELAZIĞLILAR ADINA ÖZÜR DİLEDİ

Ziyaretiyle ilgili konuşan Bülent Serttaş, çok hassas bir durum olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Elazığ ve Elazığlı bu değil. Şuna inanıyorum ki, Elazığlıya adres sorduğun zaman tarif etmez, kapıyı kilitleyip adrese kadar götürür. O kadar büyük dostlarım var ki hepsi Elazığ'ı anlata anlata bitiremiyor ama kardeşimize yapılan gerçekten beni çok üzdü. Elazığ'a ve Elazığlıya yakışacak bir durum değil ama üstüne basa basa söylüyorum ki yanlışlıkla olmuştur. Elazığlı yanlış yapmaz, yapmışsa da yanlışlıkla yapmıştır. Kendisine geçmiş olsun diyorum. İnşallah Elazığ hakkında gönlündeki, yüreğindeki sevgi aynı derecede güzel olarak devam edecektir."

NOTTAKİ YAZININ YANLIŞ YAZILMASI HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Ünlü sanatçının, getirdiği çiçek üzerindeki Japonca notun yanlış yazılması Shogan başta olmak üzere orada bulanan herkesi kahkahaya boğdu.

Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret! Özür notundaki hatası herkesi güldürdü

"BURADAKİ İNSANLAR ÇOK İYİ"

Shogan Kameda, sadece Elazığ'ın değil her insanın misafirperver olduğunu dile getirerek, "İnsanlar çok iyi. Gönülden bana bakıyor, yardım ediyorlar. Ben burada olmadan önce çok korkuyordum. Çünkü travmam vardı. Burada sanki benim evim gibi çok rahat oluyorum. Her zaman bana yardımcı oluyor. Bugün arkadaşım bana pansuman yaptı. Çok rahat, yavaş yavaş, dikkatli yaptı. Japon Konsolosluğu bana yardım etti. Benim babamı telefonla aradı ve konuştum" dedi.

Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret! Özür notundaki hatası herkesi güldürdü

3 YIL ÖNCE TESADÜFEN TANIŞTILAR

Kamuran Aşar ise Shogan Kameda ile 3 yıl önce Muğla'da tesadüfen ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştıklarını belirterek, "Ben de onun gibi dünyayı geziyorum. Elazığ'da yiğitliği, mertliği, misafirperverliği ve paylaşmayı öğrendik. Shogan'ın olayını duyar duymaz soluğu hastanede aldım. Hiç kimseyi sahipsiz bırakmadım, bir Elazığlı olarak üstüme düşen buydu. Memleketimde böyle bir olay yaşanması bütün ülke gibi beni de çok derinden üzdü. Kendim, milletim, halkım adına senden çok özür diliyorum. Şimdi Elazığ'dasın ve uzun bir süre Allah nasip ederse burada bizimle kalacaksın" diye konuştu.

Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü

Togo Cumhuriyeti, Bülent Serttaş, Elazığ, Japon, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü - Son Dakika
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