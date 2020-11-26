Son dakika haber | Bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haber | Bıçaklı kavga: 1 ölü

26.11.2020 14:59

Son dakika gündem haberine göre Elazığ'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yenimahalle Ramazan Sokak'ta Onur Özkara ile henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakla yaralanan Özkara, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özkara, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber | Bıçaklı kavga: 1 ölü
Son dakika haber | Bıçaklı kavga: 1 ölü
Son dakika haber | Bıçaklı kavga: 1 ölü
Son dakika haber | Bıçaklı kavga: 1 ölü

Yenimahalle, Ramazan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika


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