Elazığ'da bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Yenimahalle Ramazan Sokak'ta Onur Özkara ile henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakla yaralanan Özkara, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özkara, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.