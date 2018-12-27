Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
2 saat önce
Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Elazığ
'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi
Şehit İdris Doğan Caddesi'nde bir iş yerinin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.E, elindeki ekmek bıçağı ile R.A'yı bıçakladı.
Olay yerine çağrılan ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi
Hastanesine kaldırılan R.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri, olayla ilgili şüpheli Y.E. ve yanındaki iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:09 Kaynak: AA
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