Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

2 saat önce

Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde bir iş yerinin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Y.E, elindeki ekmek bıçağı ile R.A'yı bıçakladı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan R.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli Y.E. ve yanındaki iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:09 Kaynak: AA

Kültür Mahallesi, Elazığ, Güncel
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