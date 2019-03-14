Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
1 saat önce
Elazığ'da meydana gelen bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Elazığ
'da meydana gelen bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vali Fahribey Caddesinde bir okulun önünde arkadaşı ile kardeşini bekleyen E.D. ile bir grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada, E.D. ve arkadaşı bıçakla yaralandı.
Yaralılar, Elazığ Fırat Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:55 Kaynak: AA
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