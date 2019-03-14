Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Elazığ'da meydana gelen bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da meydana gelen bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vali Fahribey Caddesinde bir okulun önünde arkadaşı ile kardeşini bekleyen E.D. ile bir grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, E.D. ve arkadaşı bıçakla yaralandı.

Yaralılar, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:55 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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