Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

06.06.2022 13:58

Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı Elazığ'da 2 gurup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 gurup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Susam Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 gurup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya döndüğü olayda, V.S. ve H.İ.Z. aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa süre içerisinde şüphelilerden M.K.'yı tespit etti. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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