Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

07.06.2022 00:57
Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Elazığ'da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Elazığ'da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Susam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya döndüğü olayda, V.S. ve H.İ.Z. aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa süre içerisinde şüphelilerden M.K.'yı tespit etti. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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