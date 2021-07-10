Elazığ'da bıçaklı kavga: 7 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da bıçaklı kavga: 7 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada, biri ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir restoranda çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında O.Ö., eline aldığı bıçağı rastgele savurmaya başladı. Büyük kargaşanın yaşandığı olayda, biri ağır 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli şahıs ise kısa sürede Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.