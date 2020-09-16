Elazığ'da bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da gerçekleştirilen yasak av denetimde, bıldırcın sesi çıkaran cihazla avlanan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri av koruma kontrolleri kapsamında il genelindeki avlak sahalar ve ormanlık alanlardaki denetimlerini sürdürüyor.
Yapılan denetimlerde bıldırcın sesi çıkaran cihaz ile usulsüz avlanan 2 kişi yakalandı.
Yakalanan şüpheliler hakkında işlem yapan ekipler, bıldırcın sesi çıkaran cihazlara el koydu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:15 - Kaynak: AA
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