Elazığ'da 'Bilişim Teknolojileri Sınıfı' açıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 'Bilişim Teknolojileri Sınıfı' açıldı

11.03.2022 13:42

Elazığ'da 'Bilişim Teknolojileri Sınıfı' açıldıELAZIĞ Elazığ'da Şehit Nadir İpek Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan, 'Bilişim Teknolojileri Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Elazığ'da 'Bilişim Teknolojileri Sınıfı' açıldı

ELAZIĞ Elazığ'da Şehit Nadir İpek Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan, 'Bilişim Teknolojileri Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Bugünün Bilişimi Yarının Teknolojisi Projesi kapsamında Elazığ Şehit Nadir İpek Ortaokulunda yapımı tamamlanan Bilişim Teknolojileri Sınıfının açılış töreni gerçekleşti. Avustralya Büyükelçiliği'nden 10 bin dolar hibe desteği alınarak kurulan sınıfta, 15 adet bilgisayar ve 3 boyutlu yazıcı yer alıyor. Öğrencilerin, bilişim sınıfındaki bilgisayarlarla ve 3D yazıcı sayesinde TÜBİTAK, TEKNOFEST, Uluslararası Robotik Kodlama ve benzeri yarışmalara katılmak için çalışmalarını sürdürecek.

Proje hakkında bilgi veren Şehit Nadir İpek Ortaokulu Müdürü Reşat Cengiz, "Bilgiye çok çabuk ulaşıp çok çabuk tükettiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Öğrencilerimizin de bu çağın ortamına uygun öğrenme ortamına sahip olmaları gerekiyor. Bu amaçla yola çıktık. Geçen sene Ağustos ayında Avustralya Büyükelçiliği'ne doğrudan yardım programından bir proje başvurumuz oldu. Projemiz Ekim ayı itibariyle onaylandı. Avusturalya Büyükelçiliğinden 10 bin dolar hibe aldık. Bu hibe desteği ile sınıfımıza 15 adet bilgisayar ve 3 boyutlu yazıcı aldık. Bunun yanı sıra yaptığımız proje ile de gurur duymamız gerekiyor. Ülkemize yaklaşık 12 bin kilometre olan bir ülkeden bu hibeyi alabilmek bizim için bir onur vesilesi oldu. Öğrencilerimize öğrenme ortamları oluştururken düşünen, üreten, analiz eden bilgiyi kendisine rehber edinmiş öğrenci profili yetiştirme adına bu projemizin çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Okulumuz Elazığ'ın en dezavantajlı bölgelerinden birinde bulunuyor. O yüzünden de projemizin bu mahallede olması bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Elazığ'da 'Bilişim Teknolojileri Sınıfı' açıldı
Elazığ'da 'Bilişim Teknolojileri Sınıfı' açıldı
Elazığ'da 'Bilişim Teknolojileri Sınıfı' açıldı

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Avustralya, Bilişim, Elazığ, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Bilişim Teknolojileri Sınıfı' açıldı - Son Dakika


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