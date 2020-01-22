Elazığ'da bin 308 adet uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bin 308 adet uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da bin 308 adet uyarıcı hap ele geçirildi

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında 2 şüpheli yakalandı, bin 308 adet uyarıcı hap ele geçirildi.

Elazığ'da bin 308 adet uyarıcı hap ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında 2 şüpheli yakalandı, bin 308 adet uyarıcı hap ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbari çalışması sonucu belirlenen şüphelilerden E.D'nin aracı Elazığ- Bingöl yolunda durdurularak arama yapıldı. Aramada bin 188 adet yasadışı yollarla ülkeye sokulan uyarıcı hap ele geçirildi. Çalışmasını sürdüren ekipler, bu kezde Elazığ- Diyarbakır yolunda şüpheli İ.D'nin aracını durdurarak arama yaptı. Bu şüphelinin aracında ise 120 adet uyarıcı hap ele geçti.


Toplam bin 308 adet uyarıcı hapın ele geçirildiği iki farklı çalışmada gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:34 Kaynak: İHA
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