Elazığ'da bin 308 uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da bin 308 uyarıcı hap ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da bin 308 uyarıcı hap ele geçirildi

6 saat önce

Elazığ'da düzenlenen operasyonda bin 308 uyarıcı hap ele geçirildi.

Elazığ'da bin 308 uyarıcı hap ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da düzenlenen operasyonda bin 308 uyarıcı hap ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla getirilen uyarıcı hapların şehirde satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Bu kapsamda ekipler, takibe aldıkları iki araçtan birini Elazığ- Bingöl kara yolunda durdurdu. Otomobilde bin 188 uyarıcı hap bulundu.

Öte yandan, Elazığ- Diyarbakır kara yolunda durdurulan otomobilde ise 120 uyarıcı hap ele geçirildi.

Sürücüler E.D. ve İ.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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